Pol fichó con Cruz Azul para el Apertura 2019 y el último año estuvo cedido con Boca Juniors, donde fue campeón de la Superliga 2019-2020, aunque fue el mismo mediocampista quien ya no quiso continuar en la institución Xeneize.

Es muy probable que Cruz Azul registre a Bryan Angulo, pero aún no es definitivo. Si Juan Reynoso se inclina por el ecuatoriano para reforzar su ataque no habría problema alguno ya que viene de jugar con Xolos, por lo que no tendría que cumplir ningún trámite migratorio.