"Tenemos que estar enfocados en lo nuestro y después el resultado se verá. No quiero ser reiterativo pero nosotros con trabajo, con el sacrificio y demás y sabemos que debemos estar preparados, estamos muy fuertes, muy bien y a pensar lo que viene, se está hablando mucho de la Liguilla, pero todavía falta, tenemos estos partidos que son los más difíciles porque tropezar estos cuatro partidos otra vez se va a dudar, por eso te digo que van a ser los más difíciles, no relajarse y darle para adelante como lo venimos haciendo".

Walter Montoya resaltó que en Cruz Azul no existen excesos de confianza: "No hay que subestimar a nadie, creo que así nos está yendo como nos está yendo, no desmerecimos a nadie, siempre respeto, no va a ser excepción, lo hemos tomado en serio como todos, como pasó con equipo de Haití, misma seriedad vamos a afrontar este partido y no relajarse, no importa la camiseta, los nombres, haremos nuestro trabajo serio como siempre y tratar de ganar obviamente".