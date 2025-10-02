En apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad con diagnóstico de cáncer, el Club Monterrey, fiel a sus principios institucionales, hizo una visita a la Cruz Roja, donde llevó como embajadores a Víctor Guzmán y Monty.

"Fue muy poco tiempo, pero hay una historia detrás de cada situación y para mí todas son unas Guerreras, a veces no valoramos hasta que nos pasan las cosas y verlas me conmueve de verdad".

Muy cerca de enfrentar a Xolos, equipo que lo viera nacer como profesional, Víctor Guzmán tiene claro que ahora juega para Monterrey, pero admite que les guarda un gran cariño a los de Tijuana.

"A final de cuentas, en la cancha somos rivales, pero el cariño que le tengo nunca se va a ir".

Sobre el tipo de obstáculos que de cierta manera les espera en el Caliente, como la cancha artificial, misma a la que Sergio Ramos no se ha enfrentado, el 'Toro' Guzmán considera que sí hay una gran diferencia.

"Pues no lo he hablado con él, pero pues sí cambia bastante, yo jugué dos años y medio allá en sintético y cuando íbamos a cancha natural, pues era muy diferente y sí hay una gran diferencia".

Finalmente, sobre la dolorosa derrota que sufrieron ante el Toluca, en la que terminaron goleados, Víctor Guzmán considera que ya quedó superado y con lección aprendida.