¿Vestidor roto? Hierro justifica suplencia de Pocho Guzmán en Chivas

“Nosotros tenemos confianza en el míster, en los jugadores, en cómo se está trabajando. Después de ahí a nivel individual, si me preguntas por el Pocho, él ha tenido molestias, así de claro. Es un jugador que todos sabemos la calidad que tiene y durante las últimas semanas ha tenido molestias. Yo no me meto en las alineaciones, no lo he hecho ni lo haré nunca”, dijo el español.