Valdez, sin cuidado por la falta de VAR durante la reanudación del torneo

Uno de los capitanes del América, Bruno Valdez, aseguró que dentro del club esta medida los tiene sin cuidado, "es una tecnología que seguro cuesta mucho, pero me da igual si está o no el VAR, a veces la usan, a veces no. Es una herramienta para el árbitro, ellos están preparados para equivocarse menos, pero con esa herramienta era un poco más fácil.”