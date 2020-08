Un error de Nahuel Guzmán le da el empate a Pachuca ante Tigres

El Tuca hizo los cambios para cerrar el juego ante la peligrosidad que ya generaba el ataque del Pachuca, pero no le redituó. Al 85' Roberto de la Rosa sacó un 'riflazo' que Nahuel Guzmán, quien ya era figura, no pudo sostener, cedió el rebote al centro e Ismael Sosa, quien era la marca del 'Titán', no perdonó y cumplió con la ' ley del ex'.