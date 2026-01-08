    Liga MX

    Guido Pizarro sobre la polémica salida de Aquino: “La prioridad no era él”

    El técnico de los Tigres también habló sobre la llegada de refuerzos al equipo.

    Por:
    Raúl Martínez
    Guido Pizarro rompió el silencio sobre las polémicas declaraciones de Javier Aquino tras su salida de los Tigres, y el estratega argentino dejó claro el futbolista no era prioridad en el equipo.

    En conferencia de prensa el técnico del cuadro de la UANL señaló que respeta a Javier Aquino, pero que nadie está por encima de Tigres.

    “Lo de Javi es un tema sensible. A Javi lo respeto, me empatizo con su sentir y lo comprendo. E n lo personal fui muy claro con él cuando vino a hablar le dije que la prioridad no era él sino el refuerzo que estamos trabajando para traer

    “Como lo dije lo más importante es la construcción del equipo… y en mi caso lo he dicho siempre, Tigres está por encima de cualquier vínculo personal y me obligación es ver por lo mejor del equipo

    “Lo respeto muchísimo y fui muy claro con él, pero lo mejor para Tigres es mirara para el futuro”, indicó Guido Pizarro.

    “NO ES TRAER POR TRAER”; GUIDO PIZARRO SOBRE REFUERZOS

    Guido Pizarro no se preocupa por la falta de refuerzos de Tigres y señaló que siguen buscando, pero con calma para traer a la persona correcta.

    “Desde que estoy yo, la intención no es traer por traer. El semestre pasado llegamos a la final sin ocupar un cupo extranjero. Me ocupa encontrar a la persona correcta que venga a potenciar al equipo. Confío en el plantel que tengo y mi labor es potenciar a los que están, pero seguimos trabajando para encontrar esa pieza que nos haga crecer”, indicó.

    Liga MXTigresGuido PizarroJavier Aquino

