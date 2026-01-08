Liga MX Guido Pizarro sobre la polémica salida de Aquino: “La prioridad no era él” El técnico de los Tigres también habló sobre la llegada de refuerzos al equipo.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Las sorpresivas palabras de Pizarro sobre la polémica salida de Aquino

Guido Pizarro rompió el silencio sobre las polémicas declaraciones de Javier Aquino tras su salida de los Tigres, y el estratega argentino dejó claro el futbolista no era prioridad en el equipo.

En conferencia de prensa el técnico del cuadro de la UANL señaló que respeta a Javier Aquino, pero que nadie está por encima de Tigres.

PUBLICIDAD

“Lo de Javi es un tema sensible. A Javi lo respeto, me empatizo con su sentir y lo comprendo. E n lo personal fui muy claro con él cuando vino a hablar le dije que la prioridad no era él sino el refuerzo que estamos trabajando para traer”

“Como lo dije lo más importante es la construcción del equipo… y en mi caso lo he dicho siempre, Tigres está por encima de cualquier vínculo personal y me obligación es ver por lo mejor del equipo”

“Lo respeto muchísimo y fui muy claro con él, pero lo mejor para Tigres es mirara para el futuro”, indicó Guido Pizarro.

“NO ES TRAER POR TRAER”; GUIDO PIZARRO SOBRE REFUERZOS

Guido Pizarro no se preocupa por la falta de refuerzos de Tigres y señaló que siguen buscando, pero con calma para traer a la persona correcta.