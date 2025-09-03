    América

    Tremendos elogios de Zendejas a Jardine en selección de Estados Unidos

    El futbolista mexicoamericano le agradeció al técnico brasileño por sacar su prime en América.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video La sorpresiva decisión que tomaron desde Estados Unidos con Alejandro Zendejas

    Alejandro Zendejas no se olvida del América y en plena concentración con la selección de Estados Unidos elogió a André Jardine y le agradeció por sacar su mejor versión como futbolista.

    “Le tengo mucho cariño, aprecio mucho a André Jardine. Me ha ayudado a alcanzar niveles que no creo que hubiera podido alcanzar”, comenzó diciendo Zendejas en rueda de prensa con el USMNT.

    PUBLICIDAD

    Luego, el futbolista azulcrema aseguró que el legado de Jardine en México nunca se olvidará por el histórico tricampeonato que lograron del Apertura 2023 al Apertura 2024.

    “Siempre nos pone una presión constante, cargas de trabajo, quiere que nos mejoremos constantemente. Y creo que el tricampeonato muestra qué tan duro hemos estado trabajando como grupo, y la unión que tenemos.

    “Porque no es fácil, especialmente en México, ya que los torneos son cada seis meses. No es fácil hacer algo así y él, por seguro, será un entrenador que se va a reconocer por el resto de su vida en México. Él lo merece, sin duda”, señaló.

    Zendejas, feliz con su regreso a Estados Unidos

    Sobre su regreso a la selección de Estados Unidos tras un año, Zendejas se dijo feliz y aseguró que no bajará los brazos hasta ver su nombre en la lista final para el Mundial 2026.

    “Bien. Me recibieron como siempre. Estuve en las primeras dos cuando llegó Mauricio (Pochettino). Tengo buenas amistades que eso me da esa confianza para demostrar lo que he hecho en el club. Es una oportunidad que debo de aprovechar para estar en la lista final”, indicó.

    El último partido de Alejandro Zendejas con la selección estadounidense fue ante Jamaica el 19 de noviembre del 2024 en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

    Zendejas podría reaparecer con el USMNT este sábado ante Corea del Sur o el martes 9 de septiembre contra Japón, mismos rivales que tendrá México en esta fecha FIFA.

    Video América calienta saludando a una tribuna vacía

    Más sobre América

    1 min
    Clásico América vs. Chivas: El partido que se jugará con misticismo por el número 13

    Clásico América vs. Chivas: El partido que se jugará con misticismo por el número 13

    1 min
    La Casa de los Famosos: Mariana Botas se 'olvida' de Aldo y se declara fan de un jugador del América

    La Casa de los Famosos: Mariana Botas se 'olvida' de Aldo y se declara fan de un jugador del América

    1 min
    Sebastián Cáceres tras no fichar con Ipswich Town: "Era una linda oportunidad"

    Sebastián Cáceres tras no fichar con Ipswich Town: "Era una linda oportunidad"

    2:12
    ¡Sin filtro! Cáceres rompe el silencio y revela por qué no se dio su salto a Europa

    ¡Sin filtro! Cáceres rompe el silencio y revela por qué no se dio su salto a Europa

    1:44
    ¿Javairo a Tigres? Guido Pizarro lo aclara todo con tremenda declaración

    ¿Javairo a Tigres? Guido Pizarro lo aclara todo con tremenda declaración

    Relacionados:
    AméricaÁlex ZendejasEstados UnidosAndré Soares Jardine

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD