Video La sorpresiva decisión que tomaron desde Estados Unidos con Alejandro Zendejas

Alejandro Zendejas no se olvida del América y en plena concentración con la selección de Estados Unidos elogió a André Jardine y le agradeció por sacar su mejor versión como futbolista.

“Le tengo mucho cariño, aprecio mucho a André Jardine. Me ha ayudado a alcanzar niveles que no creo que hubiera podido alcanzar”, comenzó diciendo Zendejas en rueda de prensa con el USMNT.

Luego, el futbolista azulcrema aseguró que el legado de Jardine en México nunca se olvidará por el histórico tricampeonato que lograron del Apertura 2023 al Apertura 2024.

“Siempre nos pone una presión constante, cargas de trabajo, quiere que nos mejoremos constantemente. Y creo que el tricampeonato muestra qué tan duro hemos estado trabajando como grupo, y la unión que tenemos.

“Porque no es fácil, especialmente en México, ya que los torneos son cada seis meses. No es fácil hacer algo así y él, por seguro, será un entrenador que se va a reconocer por el resto de su vida en México. Él lo merece, sin duda”, señaló.

Zendejas, feliz con su regreso a Estados Unidos

Sobre su regreso a la selección de Estados Unidos tras un año, Zendejas se dijo feliz y aseguró que no bajará los brazos hasta ver su nombre en la lista final para el Mundial 2026.

“Bien. Me recibieron como siempre. Estuve en las primeras dos cuando llegó Mauricio (Pochettino). Tengo buenas amistades que eso me da esa confianza para demostrar lo que he hecho en el club. Es una oportunidad que debo de aprovechar para estar en la lista final”, indicó.

El último partido de Alejandro Zendejas con la selección estadounidense fue ante Jamaica el 19 de noviembre del 2024 en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Zendejas podría reaparecer con el USMNT este sábado ante Corea del Sur o el martes 9 de septiembre contra Japón, mismos rivales que tendrá México en esta fecha FIFA.