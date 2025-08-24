¿Torrent, el Jürgen Klopp del Monterrey? ¡Atención a sus declaraciones!

Domenec Torrent hiló su quinta victoria consecutiva como técnico del Monterrey en la Liga MX tras golear 3-0 a Necaxa en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025.

Al término del partido disputado en el Estadio BBVA, Torrent valoró los cinco triunfos que ha conseguido su equipo en un futbol donde se evalua a los técnicos con resultados inmediatos, no como en otros países como en Brasil o Inglaterra.

Incluso, el español puso de ejemplo el proceso de Jürgen Klopp con el Liverpool que tardó cuatro años en ganar su primer título, pero terminó dejando ocho trofeos en Anfield.

“Los cincos triunfos son muy diferentes. Vamos ajustando cosas. Podemos mejorar, todo es un proceso, ya sé que aquí cuesta más y en Brasil menos, cada país tiene su idiosincrasia, pero al final es un proceso.

“Hay un entrenador que para mí es referente mundial que es Jürgen Klopp, sus primeros tres años en Liverpool no ganó nada, ¿te lo imaginas aquí en México? Es imposible que pase. Todo los que son proceso va encaminado a que haya una mejora colectiva”, declaró.

Torrent aseguró que Monterrey aún tiene mucho margen de mejora pese a anotar 13 goles y solo recibir cuatro tantos en sus cinco victorias consecutivas para tomar momentáneamente el liderato del Apertura 2025.

“Yo tengo que mejorar como técnico a veces para poderlos ayudar más, no hay ningún equipo perfecto, tenemos margen de mejora”, señaló.