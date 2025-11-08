Este sábado 8 de noviembre, Toluca y América se enfrentarán en el Estadio Nemesio Diez en un duelo clave de la jornada 17 de la Liga MX. Ambos equipos llegan a este encuentro con un rendimiento destacado, ocupando la segunda y tercera posición de la tabla, respectivamente, con 34 puntos acumulados cada uno, y en busca de acabar como líder de la competición.

Toluca ha logrado 10 victorias en la temporada, aunque su último partido terminó en empate. Por su parte, América también cuenta con 10 victorias y llega tras un triunfo en su más reciente encuentro, lo que añade un nivel de competitividad a este enfrentamiento.

Con ambos equipos empatados en puntos, la lucha por la clasificación se intensifica y este partido podría ser determinante para sus aspiraciones en la liga. La igualdad en el rendimiento de Toluca y América promete un choque interesante en el que cada punto cuenta. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 17

Toluca llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto en su último encuentro contra Atlas, lo que ha generado algunas dudas en su rendimiento. Por otro lado, América se presenta en alza, tras haberse impuesto con autoridad a León, lo que les brinda confianza y los convierte en un rival temible en esta jornada.

Cuándo es el Toluca vs. América: el juego es el sábado 8 de noviembre de 2025 en el Estadio Nemesio Diez.

A qué hora es el Toluca vs. América: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Toluca vs. América: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.