    Toluca

    Toluca vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Duelo de liderato? Así podrás ver el Toluca vs. América de Jornada 16

    Este sábado 8 de noviembre, Toluca y América se enfrentarán en el Estadio Nemesio Diez en un duelo clave de la jornada 17 de la Liga MX. Ambos equipos llegan a este encuentro con un rendimiento destacado, ocupando la segunda y tercera posición de la tabla, respectivamente, con 34 puntos acumulados cada uno, y en busca de acabar como líder de la competición.

    Toluca ha logrado 10 victorias en la temporada, aunque su último partido terminó en empate. Por su parte, América también cuenta con 10 victorias y llega tras un triunfo en su más reciente encuentro, lo que añade un nivel de competitividad a este enfrentamiento.

    PUBLICIDAD

    Con ambos equipos empatados en puntos, la lucha por la clasificación se intensifica y este partido podría ser determinante para sus aspiraciones en la liga. La igualdad en el rendimiento de Toluca y América promete un choque interesante en el que cada punto cuenta. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 17

    Toluca llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto en su último encuentro contra Atlas, lo que ha generado algunas dudas en su rendimiento. Por otro lado, América se presenta en alza, tras haberse impuesto con autoridad a León, lo que les brinda confianza y los convierte en un rival temible en esta jornada.

    • Cuándo es el Toluca vs. América: el juego es el sábado 8 de noviembre de 2025 en el Estadio Nemesio Diez.
    • A qué hora es el Toluca vs. América: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Toluca vs. América: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Cruz Azul vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    Cruz Azul vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    1:03
    Fernando Gago habla de su continuidad con los Rayos

    Fernando Gago habla de su continuidad con los Rayos

    5:50
    Resumen | Necaxa le roba el triunfo a Mazatlán y ambos se despiden del Apertura

    Resumen | Necaxa le roba el triunfo a Mazatlán y ambos se despiden del Apertura

    3:36
    ¡Necaxa se acerca! Ricardo Monreal empuja el esférico y tenemos partido

    ¡Necaxa se acerca! Ricardo Monreal empuja el esférico y tenemos partido

    2 min
    Tijuana derrota en casa a Atlas en la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

    Tijuana derrota en casa a Atlas en la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

    Relacionados:
    TolucaAméricaNarrativa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX