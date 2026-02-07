    Toluca

    Toluca se viste de la NFL para su encuentro ante Cruz Azul de la Liga MX

    Los Diablos Rojos llegan a su encuentro de la Jornada 5 ante Cruz Azul con un uniforme de futbol americano.

    Por:Erick Morales Baca
    A un día de que se dé la patada inicial del Super Bowl LX, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks ante los New England Patriots, la fiebre del futbol americano comienza a invadir todos los deportes, incluyendo la Liga MX.

    Para el encuentro de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, Toluca llegó a su casa, el Estadio Nemesio Diez, mostrando su pasión por la NFL, ya que portaban un uniforme un tanto peculiar y acorde a los tiempos que se vivirán en este Super Domingo.

    Para enfrentar al Cruz Azul en esta fecha, los Diablos Rojos llegaron a su compromiso con jerseys muy al estilo de los que se usan el el futbol americano, cada uno de los jugadores portando el número que usa en la cancha, pero con los colores del cuadro mexiquense.

    Se podrían ver dos versiones del mismo, la casaca blanca con motivos rojos y otra a la inversa, de un rojo vivo, pero con franjas en las mangas y números en blanco, por lo que en ambos casos lucían muy llamativas.

    El S uper Bowl 2026 se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, Estados Unidos, donde se enfrentarán Seattle Seahawks vs. New England Patriots a partir de las 5:00 de la tarde.

    Toluca y Cruz Azul se enfrentaron en encuentro de la Jornada 5 de la Liga MX, en partido en lo alto de la tabla de posiciones del Clausura 2026, donde se peleaba el subliderato de la competencia.

    Relacionados:
    TolucaCruz AzulNew England PatriotsSeattle Seahawks

