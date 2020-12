Hernán Cristante , quien cumplió su primera semana como técnico del Toluca , reveló que se le hizo una oferta a Tigres por Leo Fernández , sin embargo, no cumplió con las exigencias de los felinos, por lo que el atacante uruguayo “hoy está más lejos que nunca” de reforzar al equipo.

“Es una gran incorporación, pero tampoco podemos volar en posibilidades que hoy el Deportivo no va a acceder a soltar tanto dinero por un jugador, han hablado, le han pasado una oferta, se podría llegar a un arreglo.

“Se está trabajando en esas cosas, pero hoy te digo, Leo está más lejos que nunca y no porque Toluca no quisiera hacer un esfuerzo, sino porque las realidades también son otras, hay que afrontarlas y tiene que ser un desafío para nosotros entender que el club tiene que acomodarse de nuevo para volver a despegar”, contó el argentino en conferencia de prensa.

“Maidana sí termina contrato a fin de año, se está viendo qué puede pasar con él. Hoy no te puedo decir o aclarar nada porque está todo entre negociaciones y palabras, es complicado. Lo de Alan sabemos que hay interés de tres equipos, sería algo importante para él, estamos trabajando, a través de la situación que se vive el día de hoy, un posible intercambio. Estamos viendo que es lo que más conviene”, explicó.

“Hay normas que se han puesto, y me parecen correctas, a la hora de contratar gente, una es no gente de tanta edad, que hoy en este periodo de transición no vengan del extranjero por una cuestión de tiempos de adaptación y la otra, algo natural, que sean del futbol mexicano. Estamos trabajando en eso, hay posibles salidas e incorporaciones”, indicó.