Monterrey Sergio Canales asume responsabilidad en racha negativa de Monterrey El capitán de Rayados acepta que no ha aportado lo suficiente en la cancha para llevar al equipo a resultados positivos.

Video Sergio Canales asume responsabilidad en resultados de Monterrey

Una nueva derrota cimbró las filas del Monterrey, misma que ahora se dio en casa, 2-0 ante Cruz Azul, con lo que no solamente se mantuvieron fuera de zona de Liguilla, sino que el descontento de la afición se hizo sentir.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, u no de los actuales emblemas de la institución, y que en tiempos pasados se ha echado al equipo a hombros para sacarlo adelante y llevarlo a resultados positivos dentro de la cancha, ahora hace lo mismo, pero desde las redes sociales y asumiendo su responsabilidad.

Colocados en el puesto nueve de la tabla, con solamente tres victorias, un empate y cuatro derrotas, Sergio Canales saca la cara por el equipo y, desde su cuenta de X (Twitter), acepta que no ha aportado a los Rayados lo suficiente para ayudarlo a tomar un camino positivo.

"Asumo mi responsabilidad. Soy consciente de que no estoy aportando al equipo todo cuanto puedo y lo acepto sin excusas. A este grupo no tengo nada que reprocharle, al contrario, estoy profundamente orgulloso de cada uno de ellos".

En el mismo mensaje , el capitán del Monterrey deja claro que el torneo no se ha acabado, se muestra comprometido con el equipo y afirma que saldrán adelante del bache en el que se encuentran sumidos.