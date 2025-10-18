Con el triunfo de 5-3, Tigres saltó hasta el segundo lugar como la segunda mejor ofensiva del torneo mexicano además de colocarse de manera momentánea en la tercera posición con 26 puntos, a espera de conocer los resultados de Monterrey y Cruz Azul este sábado en el complemento de la jornada y frente al América.

Juan Brunetta hizo tres goles la noche de este viernes y fueron a los minutos 24’, 36’ y 45+5’, todos en el primer tiempo. La cuota felina la completaron Ángel Correa, al 63’; y Diego Lainez, al 88’. Por Necaxa marcaron Diber Cambindo en dos ocasiones (18’ y 45+1’) y Ricardo Monreal, al 72’.

Los Rayos del Necaxa son penúltimos en la tabla de posiciones con nueve puntos, uno más que el sotanero Puebla, que con todo y que remontó a Xolos se mantiene en el sótano del Apertura 2025. Ahora, los de Fernando Gago recibirán a Cruz Azul, contendiente al título, el próximo martes en Jornada Doble.