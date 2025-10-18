Tigres vs. Necaxa: triplete de Juan Brunetta en partidazo ante los Rayos
El argentino marcó tres goles frente a un Necaxa que padeció a la defensiva y que le espera Cruz Azul en la Fecha Doble.
Tigres vs. Necaxa fue dentro del primer día de la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025 uno de los partidos más trepidantes junto al Puebla 4-3 Tijuana que se jugó horas antes, pues ambos ofrecieron emociones ofensivas y fallas evidentes a la defensiva.
Con el triunfo de 5-3, Tigres saltó hasta el segundo lugar como la segunda mejor ofensiva del torneo mexicano además de colocarse de manera momentánea en la tercera posición con 26 puntos, a espera de conocer los resultados de Monterrey y Cruz Azul este sábado en el complemento de la jornada y frente al América.
Juan Brunetta hizo tres goles la noche de este viernes y fueron a los minutos 24’, 36’ y 45+5’, todos en el primer tiempo. La cuota felina la completaron Ángel Correa, al 63’; y Diego Lainez, al 88’. Por Necaxa marcaron Diber Cambindo en dos ocasiones (18’ y 45+1’) y Ricardo Monreal, al 72’.
Los Rayos del Necaxa son penúltimos en la tabla de posiciones con nueve puntos, uno más que el sotanero Puebla, que con todo y que remontó a Xolos se mantiene en el sótano del Apertura 2025. Ahora, los de Fernando Gago recibirán a Cruz Azul, contendiente al título, el próximo martes en Jornada Doble.
Tigres, por su parte, visitará al Pachuca, que en esta jornada jugará en la frontera frente a FC Juárez para luego recibir a Xolos en la Jornada 15, ya con el torneo perfilado hacia el final de su etapa regular y con rumbo a la Liguilla.