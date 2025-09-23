Tigres se refuerza con joya brasileña del Tri, Henrique Simeone
El futbolista de 18 años anunció que ya firmó su contrato con el equipo de la Liga MX tras su paso en Botafogo.
Tigres sumó un nuevo refuerzo para el Torneo Apertura 2025, se trata del mexicobrasileño Henrique Simeone, una de las grandes promesas que tiene la Selección Mexicana.
El mediocampista de 18 años fue quien anunció su fichaje con el club felino a través de sus redes sociales y aseguró que llega al equipo “más grande del futbol mexicano”.
“Muy feliz por un paso más y por la realización de otro sueño. Hoy firmo mi primer contrato con Tigres y quiero agradecer en primer lugar a Dios y a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y viviendo este sueño conmigo”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.
Por el momento se desconoce si Henrique Simeone se unirá al primer equipo de Tigres dirigido por Guido Pizarro o si reforzará a las categorías inferiores como Sub-21 o Sub-19.
Henrique Simeone llega procedente del Botafogo y cuenta con triple nacionalidad: la brasileña, la mexicana y la portuguesa.
El futbolista de 18 años nació en Río de Janeiro, Brasil, pero gracias a su papá puede vestir la playera de México, incluso ya fue convocado al Tri Sub-18 el pasado mes de agosto.
“Muy feliz y motivado por mi primera convocatoria a la Selección Mexicana. Quiero agradecer a Dios por todo lo que está pasando en mi vida y por un logro más. También agradezco al Botafogo que ha sido fundamental en mi crecimiento y desarrollo como atleta, así como a mis familiares, amigos y mis representantes.
“Será un honor vestir esta camiseta y representar al país donde nació mi papá”, escribió en Instagram tras ser llamado al Tri.
Dicha convocatoria de Henrique Simeone se debe a un plan de Andrés Lillini, responsable de las categorías inferiores de la Selección Mexicana, donde busca captar talento mexicano de diferentes partes del planeta.