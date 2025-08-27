La Selección Mexicana Sub-18 anunció su convocatoria para la gira que tendrán por España y en la lista destaca el llamado Henrique Simeone, jugador del Botafogo que cuenta con triple nacionalidad.

El mediocampista de 18 años nació en Río de Janeiro, Brasil, pero gracias a su papá puede vestir la playera de México, aunque también podría jugar para Portugal.

Henrique Simeone se desempeña como mediocampista y actualmente juega en el equipo sub-20 del Botafogo, y en algunas ocasiones ha sido llamado para entrenar con el primer equipo, pero aún no ha podido debutar.

En marzo pasado Simeone firmó un contrato con el Fogao hasta 2028 de 30 millones de dólares de acuerdo con GloboEsporte.

"SERÁ UN HONOR VESTIR ESTA CAMISETA": HENRIQUE SIMEONE

Tras recibir su primer llamado con la Selección Mexicana Sub-18, Henrique Simeone dijo sentirse honrado por representar el país donde nació su papá y agradeció el apoyo del Botafogo.

“Muy feliz y motivado por mi primera convocatoria a la Selección Mexicana. Quiero agradecer a Dios por todo lo que está pasando en mi vida y por un logro más. También agradezco al Botafogo que ha sido fundamental en mi crecimiento y desarrollo como atleta, así como a mis familiares, amigos y mis representantes”

“Será un honor vestir esta camiseta y representar al país donde nació mi papá”, escribió en Instagram.

Dicha convocatoria de Henrique Simeone se debe a un plan de Andrés Lillini, responsable de las categorías inferiores de la Selección Mexicana, donde busca captar talento mexicano de diferentes partes del planeta.