André-Pierre Gignac ve el Mundial de Clubes como un escaparate

"Gignac es un gran profesional, no solamente cumple con un entrenamiento grupal sino también personal, es consciente de su alimentación, se mantiene al cien en la parte física, es un guerrero, tiene sangre de que le gusta competir, va al escaparate. En una reunión con capitanes mencionaban ellos mismos el gran aparador que es el Mundial de Clubes, ellos empiezan a bromear entre ellos de que va a haber otros equipos europeos que les van a interesar jugadores de Tigres, en fin, el ambiente es muy propositivo y optimista, Gignac está siguiendo, como los jugadores su rehabilitación en la situación en su cadera, ojalá esté sano, rápido, y que en el Mundial de Clubes estén todos, no solo Gignac, él no juega solo", dijo a Multimedios.