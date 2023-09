Tercer Grado Deportivo | Javier Alarcón afirma que se maneja al Cruz Azul como tlapalería

"No aislaría tanto el tema de la fiesta, pero hay una correlación entre lo que pasa en la dirigencia y los jugadores, lo de Cruz Azul ha sido un desorden contundente, Víctor Velázquez ha hecho un trabajo muy malo, no ha entendido que la gente que va a hacer cemento que haga cemento y la gente que haga futbol que haga futbol, improvisación tras improvisación. No entienden lo que significa Cruz Azul. Hoy el equipo de futbol es ya más importante que la cementera, se le fue por encima a su propia empresa".