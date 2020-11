Stephen Eustaquio, quien militó en Cruz Azul de enero de 2019 a enero de 2020, habló sobre su futuro, que aún es incierto e indicó que en su momento charlará con el cuerpo técnico y la directiva de la Máquina, dueños de su carta, aunque en este momento no piensa en eso.

"Tengo muy buenos amigos, Orbelín Pineda o Elías Hernández. Me lesioné, pero todos me apoyaron y hablo con ellos como si fuesen de aquí, de Portugal. Les mando mucha fuerza. Voy a estar en Paços de Ferreira hasta 2022. Después tendré que hablar con Robert Siboldi", dijo.

Además, describió cómo fue superar la lesión que sufrió justo el día que debutó en la Liga MX y que lo mantuvo alejado de las canchas por ocho meses.

"Me lesioné en la segunda semana, no quiero hablar mucho de eso, pero fue una experiencia muy buena en la que encontré diferentes personas con culturas diferentes y, al final, crecí mucho y estoy feliz de haberlo pasado; crecí mucho porque valoré mucho más las conexiones que tenía y el futuro, el preguntarme después del futbol qué haría. Aprendí mucho a mirar y no jugar. Creo que los ocho meses son muy malos porque no juegas, pero no puedes llevarlo por ahí. Tienes que pensar que vas a crecer de otra manera para estar mejor en el futuro", añadió.

A pesar de tener la nacionalidad portuguesa por el origen de sus padres, Eustaquio decidió jugar para la selección mayor de Canadá, país donde nació.

"El entrenador de Canadá ya me había llamado cuando era sub-21 en Portugal, pero yo ya estaba comprometido con Portugal y no pude hacerlo. Yo quería continuar el proceso de ser internacional y estar en todas las plataformas. Miraba la selección portuguesa y veía muy buenos jugadores. Por otro lado, estaba una selección y un país que me dio todo hasta los siete años y un entrenador que me quería mucho. Empecé a pensar en cómo podía ayudar a Canadá. Las cosas que me presentaron fueron magníficas y estoy realmente feliz. Creo que podremos competir en varias competiciones, incluido el mundial de Catar 2022", apuntó para EFE.

¿Qué futuro le augura al combinado nacional canadiense? El jugador del Paços de Ferreira considera que el entrenador John Herdman posee a un grupo de futbolistas con objetivos claros: "Yo no le conocía, hablamos por teléfono. Me ha dicho que cuenta conmigo. Es una persona muy educada que me esperó. Durante la lesión fue muy paciente y nunca me presionó. Le reconozco mucho valor. En cuanto a Canadá, nuestro objetivo es el Mundial de Catar. Tenemos muchos jugadores buenos como Alphonso Davies (Bayern de Múnich) o Jonathan David (Lille). Podemos hacer cosas buenas".