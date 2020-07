Siboldi: "Que se empiece este fin de semana el torneo es un tema económico"

"Está claro que el que se empiece este fin de semana el torneo es un tema económico, la salud no se está tomando bien en cuenta, porque si vemos la cantidad de contagios a nivel nacional y cantidad de deceso es imposible. No solo el futbol, sino cualquier cantidad de evento en el genere mucha gente, que haya contactos con mucha gente", mencionó en conferencia de prensa.

De igual forma, el técnico dejó en claro que en el equipo no hay temor de contagios, pues se encuentran en buen estado de salud.

"No sería lo adecuado, pero entiendo la maquinaria de la economía tiene que empezar a reactivarse. Por ese lado entendemos las circunstancias, estoy convencido que si hacemos los cuidados, se puede minimizar, no digo que haya cero contagio. El temor no pasa por nosotros, estamos saludables, dentro de todo la gente que está en el deporte está saludable. En el staff hay contagios positivos y han sido asintomáticos.".