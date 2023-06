Siboldi no descarta que Tigres sume a Alexis Vega como refuerzo

"Es un buen jugador, pero en lo personal creo que Guadalajara, a no ser que necesite dinero, no creo que se desprenda de un jugador como él, más por lo complicado que es adquirir jugadores nacionales. Realmente no estoy esperanzado a qué se de esa posibilidad, pero veremos. Falta tiempo para decidir y verá la directiva si está dentro de las posibilidades o no", manifestó.