Sergio Ramos contestó a todos aquellos que consideran que el español viene de 'paseo' a la Liga MX tras su fichaje 'bomba' con Rayados de Monterrey para el Clausura 2025.

En entrevista exclusiva con David Faitelson, el excentral del Real Madrid, Sevilla y PSG, además de campeón del mundo con España, respondió a las supuestas dudas que pueda generar su llegada al futbol mexicano.

"Entiendo la duda de la gente y siempre la he respetado, llevo viviendo con la crítica más de 22 años y se me dio bastante bien. Soy una persona que le gusta hablar en el campo, no fuera, y al que tenga duda dejemos ese margen de oportunidad de hablar en el campo donde mejor se me da.

"El futbol no es una cuestión de edad, es una cuestión de rendimiento. Mis últimos números del año anterior en Sevilla, en París, de hace 15 años están ahí, pero no vivimos del pasado, por eso este reto nuevo me ilusiona, se han generado muchas expectativas, pero toca hablar en el campo.

"El mejor examen que puedes tener es sobre el ‘verde’, lo que hagas ahí dentro no lo borra nadie", sentenció.

Sergio Ramos podría debutar hasta la Jornada 10 en casa y ante Santos Laguna, ya que como detalló necesita tres semanas para aclimatarse y poner en orden su situación contractual y familiar.

¿SERGIO RAMOS VE CERCA SU RETIRO?

Para el defensa español, decir adiós al balompié sigue siendo una posibilidad muy lejana, ya que asegura la pasión sigue intacta a pesar de los años y los títulos conseguidos.

"No lo sé, soy una persona que vive al día. El día que me levante y no sienta esas cosquillas o no tenga la ilusión o no me motive ponerme los botines diré 'hasta aquí llegué', me quedo en casa con mi familia y a disfrutar otras cosas.

"Pero ese día no ha llegado, tengo la fortuna de haber ganado todos los títulos en el futbol, pero tengo esa hambre, esa ilusión intacta de seguir ganando, me encuentro muy bien físicamente".