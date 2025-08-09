Sergio Ramos estrena look para el regreso de Rayados en Liga MX

Sergio Ramos presumió su nuevo look tras el fracaso del Monterrey en la Leagues Cup y de cara a su partido ante León por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025.

El defensa español reveló en su cuenta de Instagram su nuevo corte de cabello; si bien no se rapó, sí se dejó el cabello muy corto. Eso sí, su característica barba continúa.

“Nuevo look, ¿qué piensan?”, publicó Ramos, mientras que un par de fans de Rayados creen que se cortó el cabello por el intenso calor en la ciudad de Monterrey.

Sergio Ramos es un futbolista que a lo largo de su carrera le gusta cambiar de look constantemente, así como ha estado rapado, también se ha dejado el cabello largo.

Ramos se prepara para el regreso de Rayados a la Liga MX tras ser eliminado en la primera ronda de la Leagues Cup al perder 2-3 ante Cincinnati y 0-2 contra Charlotte FC; también derrotó en penales 5-3 a New York Red Bulls tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

Monterrey regresa a la actividad de la Liga MX este lunes 11 de agosto cuando visite a León en la Jornada 4. En sus partidos anteriores, cayó 3-0 contra Pachuca y venció 0-1 a San Luis y 3-1 al Atlas.