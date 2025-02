¿Sergio Ramos será capitán de Monterrey?

“Hay líderes que caminan por el vestuario portando o no la cinta de capitán, es cierto que Sergio, no hace falta que lo diga yo, es uno de los mejores defensores de la historia del futbol y que su personalidad de capitán, de respeto, de voz de mando, de liderazgo no s lleva hacía ese lugar, entonces aunque no le demos la cinta, que sí se la vamos a dar, con el respeto más que merecido, para Héctor Moreno y Sergio Canales, que no van a dejar de ser capitanes”.