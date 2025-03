Sergio Canales sí ve similitud entre América y el Real Madrid

“ Ha tenido muchas épocas el América de ganar. Yo me voy a centrar en lo deportivo ahora, más allá de lo arbitral o no…lo merece . O sea, lo han merecido en estos años desde que yo he llegado. Al final han hecho campañas buenas. En la temporada que hicieron un poquito antes, que fue la regular que nos tuvieron arriba todo el rato, pero en los Playoffs jugaron como se tienen que jugar esos partidos”, dijo Canales.

“Bueno, es difícil compararlo porque son, no sé, son clubes diferentes, ideologías diferentes pero a mí lo que me ha tocado, pues es verdad que es el equipo que ha ganado, no. Entonces, por esa parte, sí son similares”, agregó el exjugador del Betis, Real Sociedad y Valencia, entre otros.