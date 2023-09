Sergio Canales alza mano en Rayados para jugar de centro delantero

"Ha sido todo muy rápido, hasta este parón que la verdad me ha venido de maravilla, lo necesitaba porque al final no he tenido pretemporada. Cada vez me siento mucho mejor, más cómodo y yo creo que todavía queda y cada vez iré mejorando y espero ir mejorando números y en posibilidad de juego. No sólo me centro en goles asistencias, sino también en poder ayudar al equipo que juegue bien y que mande en los partidos".