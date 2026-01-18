    Liga MX

    Golazo frustra a Santos su primera victoria del Clausura 2026

    Juárez vuelve a prometer grandes cosas para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante unos laguneros que presentan dificultades.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Ultra golazo! Rodríguez la pone en el ángulo y esto está empatado de nuevo

    El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX representa, hasta el momento, otro gran problema para el conjunto de los Guerreros, quienes volvieron a fallar en su intento de ganar en el presente certamen.

    Marcador de 2-2 de los laguneros ante Juárez que, por el contrario, se mantiene estoico en busca de repetir un buen torneo después de que sorprendiera en el pasado Apertura 2025 en donde incluso llegó hasta la Fase Final.

    Las cosas habían empezado bien para el conjunto local en el Estadio Corona TSM ya que Ezequiel Bullaude, con un balón a profundidad, dio un tiro cruzado que acabó en las redes para abrir el marcador a los 26'.

    Las emociones regresaron hasta el segundo tiempo, cuando Rodolfo Pizarro a los 55' puso el empate, pero apenas instantes después, un penal era marcado a favor de Santos Laguna.

    Fran Villalba cobró desde los 11 pasos, Jurado paró el penal, pero dejó el balón para que el español no perdonara en una segunda oportunidad y, de esta forma, pusiera la ventaja de nueva cuenta para los coahuilenses.

    José Luis Rodríguez cerró la cuenta a los 71' con el mejor gol de la tarde, un auténtico golazo de tiro libre para repartir puntos y que Juárez llegue a cuatro unidades y dejar a Santos con solo dos unidades.

    Partidos de Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

    • Mazatlán 1-5 Monterrey
    • Necaxa 0-1 Atlas
    • Chivas 2-1 Querétaro
    • Tigres 0-0 Toluca
    • Xolos 1-1 San Luis
    • Pumas 1-1 León
    • Santos vs. Juárez
    • Pachuca vs. América
    Liga MX Santos Juárez

