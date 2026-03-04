    Liga MX

    Esto se sabe de la lesión de Anthony Martial en los Rayados de Monterrey

    El jugador francés empieza a quitarse el inmovilizador tras su lesión en el hombro con el conjunto regiomontano.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Esto es lo que se sabe de la recuperación de Martial!

    Más sobre Liga MX

    Víctor Dávila sufre lesión de rodilla en el América vs. Juárez
    1 mins

    Víctor Dávila sufre lesión de rodilla en el América vs. Juárez

    Liga MX
    Atlas vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Atlas vs. Tijuana EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Arranca el partido Atlas vs. Tijuana en la J9
    0:34

    ¡EN VIVO! Arranca el partido Atlas vs. Tijuana en la J9

    Liga MX
    América vs. Juárez EN VIVO por la Liga MX: ¡Davila se va lesionado!
    1 mins

    América vs. Juárez EN VIVO por la Liga MX: ¡Davila se va lesionado!

    Liga MX
    Resumen | Puebla sale de ‘cacería’ y sorprende a Tigres
    6:58

    Resumen | Puebla sale de ‘cacería’ y sorprende a Tigres

    Liga MX
    ¡El poste lo niega! Tigres roza el segundo y Puebla se salva
    1:15

    ¡El poste lo niega! Tigres roza el segundo y Puebla se salva

    Liga MX
    ¡Puebla sella el triunfo sobre Tigres! Gol de Carlos Baltazar
    1:27

    ¡Puebla sella el triunfo sobre Tigres! Gol de Carlos Baltazar

    Liga MX
    ¡Tigres se acerca! Juan Brunetta, desde los 11 pasos
    3:59

    ¡Tigres se acerca! Juan Brunetta, desde los 11 pasos

    Liga MX
    ¡El Pueblota consigue el 2-0! Edgar Guerra la empuja al arco de Nahuel
    1:24

    ¡El Pueblota consigue el 2-0! Edgar Guerra la empuja al arco de Nahuel

    Liga MX
    ¡La Franja sorprende a Tigres! Emiliano Gómez mete escopetazo
    1:33

    ¡La Franja sorprende a Tigres! Emiliano Gómez mete escopetazo

    Liga MX

    Anthony Martial, jugador del Monterrey, continúa con su recuperación después de lesionarse el hombro derecho en partido ante el León en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Acorde con Vladimir García, reportero de TUDN, Martial continúa su rehabilitación y trabaja todavía por separado.

    Se le ha visto en ejercicios en el ginnasio o en la bicicleta, además de que se quita el cabestrillo de vez en cuando, con las debidas precauciones.

    Martial todavía tiene en puerta más tiempo de reabilitación y, hasta el momento, se estima que tarde entre tres y cuatro semanas en volver a la competencia de forma regular.

    Los Rayados de Monterrey ganaron 4-0 a Querétaro en el debut de Nico Sánchez como director técnico del conjunto norteño.

    Relacionados:
    Liga MXMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX