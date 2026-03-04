Liga MX Esto se sabe de la lesión de Anthony Martial en los Rayados de Monterrey El jugador francés empieza a quitarse el inmovilizador tras su lesión en el hombro con el conjunto regiomontano.

Video ¡Esto es lo que se sabe de la recuperación de Martial!

Anthony Martial, jugador del Monterrey, continúa con su recuperación después de lesionarse el hombro derecho en partido ante el León en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Acorde con Vladimir García, reportero de TUDN, Martial continúa su rehabilitación y trabaja todavía por separado.

Se le ha visto en ejercicios en el ginnasio o en la bicicleta, además de que se quita el cabestrillo de vez en cuando, con las debidas precauciones.

Martial todavía tiene en puerta más tiempo de reabilitación y, hasta el momento, se estima que tarde entre tres y cuatro semanas en volver a la competencia de forma regular.