Santos Laguna Santos Laguna apunta a una nueva dirección con Omar Tapia al mando Un nuevo movimiento en la dirección técnica de los Guerreros acusa los malos resultados de las últimas temporadas.

Video Santos sigue en busca de la fórmula del éxito

Con la salida de Francisco Rodríguez de la dirección técnica de Santos Laguna, se dejaron al descubierto una serie de proyectos que no han terminado bien en la institución, mismos que los han dejado con muy malos resultados a lo largo de los últimos torneos de la Liga MX.

La llegada de Omar Tapia al banquillo albiverde marcará un nuevo intento de encontrar la fórmula del éxito, misma que cada vez le cuesta más trabajo alcanzar a los Guerreros, quienes se metieron por última vez a la Liguilla en el Apertura 2023, bajo el mando de Pablo Repetto, y vía repechaje.

Después de esto, han sido cuatro técnicos en cuatro torneos y lo que va del Clausura 2026 que han desfilado por la dirección técnica del cuadro lagunero y todos ellos sin lograr una campaña triunfadora.

El Clausura 2024 lo arrancaron con el mismo Pablo Repettto, aunque solamente estuvo seis encuentros al frente del equipo, para ser sustituido por Ignacio Ambriz los restantes 11, finalmente alcanzaron 15 unidades, con cuatro victorias y lograron quedarse en el puesto 15.

Para el Apertura 2024 mantuvieron la confianza en Nacho Ambriz, estratega con el que solamente lograron dos victorias, cuatro empates y 11 derrotas, para un total de 10 puntos y el último lugar de la tabla, por lo que dejó el puesto tras 28 partidos dirigidos.

En el Clausura 2025 Fernando 'Tano' Ortiz tomó las riendas de Santos, pero tampoco logró los objetivos trazados, ya que en 17 cotejos bajo su mando, solamente sumaron dos victorias y un empate, para un total de siete puntos.

El siguiente en turno para la dirección técnica fue Francisco Rodriguez, con quien parecían tomar el rumbo en el Apertura 2025 ya que fue en el que mejores resultados lograron, al acabar en el puesto 11 de la tabla, con 20 unidades y seis victorias (solo 5 logradas bajo su mando), por lo que lo mantuvieron en el puesto.

Sin embargo, para el presente torneo, el Clausura 2026, tras seis partidos disputados solamente logró rescatar un empate, lo que provocó su cese tras 22 juegos dirigidos y solamente cinco ganados, tres empates y 14 descalabros.