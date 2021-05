“Santiago ha madurado muchísimo, porque lo han mareado, lo llama mucha gente, muchos clubes, porque tienen grandes condiciones y eso le ha afectado porque no se solucionan, inclusive presionan, no del club, porque el club lo trata de ayudar, pero sí la familia, también he hablado con ellos, su mamá, su papá, para que sea lo mejor para ellos

“ No me cabe ninguna duda que Santiago vaya a jugar a Europa, pero como le digo a él y su familia, tiene que ir más preparado, porque la idea es que vaya y no que vuelva, sino que vaya y se quede 10 años y que está en un proceso que aquí está arropado, protegido, que lo podemos esperar, lo tenemos que seguir formando, y en Europa tienes que ir a rendir y si no rindes, bye”, externó el estratega uruguayo en entrevista con Marc Crosas y Paco Villa, de TUDN.