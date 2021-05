Santos consigue una sufrida clasificación ante Monterrey

Monterrey llevó en el pecado la penitencia . El equipo del 'Vasco' Aguirre no fue capaz de cerrar la serie ante Santos y apenas pudo empatar 1-1 para ceder el pase a Semifinales al cuadro lagunero.

La polémica se hizo presente en la segunda mitad pues al minuto 54 César Arturo Ramos decidió no moarcar un posible penalti a favor de los Laguneros. El silbante revisió una jugada en la que Jesús Gallardo falló en su intento de despejar el balón con la cabeza e hizo contacto con la mano, no obstante tras la intervención del VAR se determinó que no existía infracción y el encuentro se reanudó con saque de banda.