Baños revela que América va por “dos o tres refuerzos” para el Clausura 2022

“Vamos poco a poco, no se puede cambiar de la noche a la mañana, ni va a pasar que salgan cinco o seis jugadores al año y menos en este equipo; debuta uno y hay que arroparlo con gente de experiencia, no podemos dar la ventaja de debutar cuatro o cinco y vernos afectados en el tema de resultados porque en esta institución no puede ser así”, sentenció.