Atlético de San Luis Atlético San Luis vs. Chivas cambia de fecha y hora El encuentro de la Liga MX ya no se celebrará el próximo domingo 1 de febrero.

Atlético de San Luis vs. Chivas que originalmente estaba programado para celebrarse el domingo 1 de febrero a las 7:00 pm tiempo del centro de México, 8:00 pm ET, cambió de día y hora de celebración.

Así lo dio a conocer el propio club potosino, que será local en ese encuentro, a través de sus redes sociales.

"Cambio de fecha del Atlético de San Luis vs Chivas. Sábado 31 de enero 17;00 horas. Estadio Libertad Financiera #ConAlmaPotosina", se lee en la cuenta oficial de X del club.

Así que finalmente el encuentro se adelantará poco más de 24 horas y ya no cerrará la fecha como estaba programado.

Contra Guadalajara, el conjunto potosino celebrará su primer duelo de Liga MX con el nuevo nombre del inmueble, Libertad Financiera, ya que todavía en el partido de la fecha uno del Clausura 2026, del 11 de enero, aparece como nombre Estadio Alfonso Lastras.

Y las jornada 2 y 3, le tocan jugarlas como visitante. San Luis abrió el torneo con una derrota (1-2) en casa ante Tigres, pero en la fecha 2 viajó a la Ciudad de México para enfrentarse y vencer (0-2) al América.

La Jornada 3, también le fuera y lo hará en Tijuana para enfrentar a Xolos. Luego, la Liga MX parará una semana y se reanudará el viernes 30 de enero.