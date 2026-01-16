    Atlético de San Luis

    Atlético San Luis vs. Chivas cambia de fecha y hora

    El encuentro de la Liga MX ya no se celebrará el próximo domingo 1 de febrero.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Estadio de Liga MX cambia sorpresivamente de nombre

    Atlético de San Luis vs. Chivas que originalmente estaba programado para celebrarse el domingo 1 de febrero a las 7:00 pm tiempo del centro de México, 8:00 pm ET, cambió de día y hora de celebración.

    Así lo dio a conocer el propio club potosino, que será local en ese encuentro, a través de sus redes sociales.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Esto es lo que América planea hacer con Maximin y Brian Rodríguez
    1:37

    Esto es lo que América planea hacer con Maximin y Brian Rodríguez

    Liga MX
    ¿Se agrava la crisis? Así puedes ver Pachuca vs. América del Clausura 2026
    1:23

    ¿Se agrava la crisis? Así puedes ver Pachuca vs. América del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Otro duelo felino! Así puedes ver Pumas vs. León del Clausura 2026
    1:18

    ¡Otro duelo felino! Así puedes ver Pumas vs. León del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul busca triunfos seguidos ante Puebla, así puedes ver el partido
    1:47

    Cruz Azul busca triunfos seguidos ante Puebla, así puedes ver el partido

    Liga MX
    ¿La maldición de Cruz Azul? Se le vuelve a caer un fichaje a la Máquina
    1:17

    ¿La maldición de Cruz Azul? Se le vuelve a caer un fichaje a la Máquina

    Liga MX
    ¿Seguirá en Cruz Azul? Se destraba el futuro de Bogusz
    1:22

    ¿Seguirá en Cruz Azul? Se destraba el futuro de Bogusz

    Liga MX
    Querétaro vs Tijuana | Horario y dónde ver este partido del Clausura 2026 de la Liga MX
    1 mins

    Querétaro vs Tijuana | Horario y dónde ver este partido del Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    ¡Cruz Azul ya sabe lo que es ser campeón en Puebla!
    2:00

    ¡Cruz Azul ya sabe lo que es ser campeón en Puebla!

    Liga MX
    Necaxa vs. Monterrey: los de la Sultana se recuperan y suman sus primeros puntos y goles
    4 mins

    Necaxa vs. Monterrey: los de la Sultana se recuperan y suman sus primeros puntos y goles

    Liga MX
    Los desplantes y berrinches más recordados en la Liga MX
    1 mins

    Los desplantes y berrinches más recordados en la Liga MX

    Liga MX

    "Cambio de fecha del Atlético de San Luis vs Chivas. Sábado 31 de enero 17;00 horas. Estadio Libertad Financiera #ConAlmaPotosina", se lee en la cuenta oficial de X del club.

    Así que finalmente el encuentro se adelantará poco más de 24 horas y ya no cerrará la fecha como estaba programado.

    Contra Guadalajara, el conjunto potosino celebrará su primer duelo de Liga MX con el nuevo nombre del inmueble, Libertad Financiera, ya que todavía en el partido de la fecha uno del Clausura 2026, del 11 de enero, aparece como nombre Estadio Alfonso Lastras.

    Y las jornada 2 y 3, le tocan jugarlas como visitante. San Luis abrió el torneo con una derrota (1-2) en casa ante Tigres, pero en la fecha 2 viajó a la Ciudad de México para enfrentarse y vencer (0-2) al América.

    La Jornada 3, también le fuera y lo hará en Tijuana para enfrentar a Xolos. Luego, la Liga MX parará una semana y se reanudará el viernes 30 de enero.

    Video Estadio de Liga MX cambia sorpresivamente de nombre
    Relacionados:
    Atlético de San LuisGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX