Salió más bravo el Gallo Blanco y se enfila al Repechaje

Gallos Blancos de Querétaro dio un paso hacia el Repechaje en un partido que se le complicó más de lo que esperaban ante Bravos de Ciudad Juárez que no logran salir de los últimos lugares de la clasificación y ya deben estar pensando en la planeación para el próximo torneo en el que podría no estar Alfonoso Sosa si toman en cuenta el rendimiento de los partidos que ha dirigido.

Con el triunfo el cuadro queretano tiene el destino en sus manos aunque la aduana en la última jornada no será nada sencilla pues visitarán al León, un equipo que suele ser duro en casa y además llegará lastimado tras caer en esta fecha ante Mazatlán. Los dirigidos por Héctor Altamirano llegaron a 21 unidades y se metieron al lugar 11 de la clasificación, no obstante tendrán que ganar en Guanajuato para no depender de otros resultados.