Gran noticia de cara al América vs. Pachuca de la vuelta de los Cuartos de Final , y es que Roger Benítez , hijo de Christian Benítez , leyenda de las Águilas que lamentablemente perdiera la vida en 2013 , se proclamó campeón con el club azulcrema en la Liga MX Sub-14 .

“No es fácil, sí me costó porque lloraba, me ponía triste y ahora estoy muy feliz. Es algo para aprender que no te debes rendir nunca”, agregó Roger tras superar una lesión que le hizo perderse varios partidos con las Águilas en el Clausura 2024.