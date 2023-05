Rodrigo Huescas se sincera de cierta inseguridad por llegada de Tuca Ferretti a Cruz Azul

"Hay que trabajar para llegar a Selección mayor y sí, claro, también entender que si vas no eres el mejor y si no vas no eres el peor. Hay muchos talentos mexicanos por lo cual no debes estar con cabeza bajada o agachada si no te llevan, hay que seguir trabajando. Si es un golpe medio anímico de decir 'es que ya no me llevan o ya no me van a llevar', te haces muchas cosas mentales que no van, porque a quien no le gustaría Defender la camiseta de tu país".