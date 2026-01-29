    Pumas UNAM

    Robert Morales tiene claro lo que representa Pumas y su objetivo en el equipo

    El nuevo delantero del cuadro universitario no se intimida con la sequía del equipo ni con la responsabilidad goleadora que se le ha asignado.

    Por:Erick Morales Baca
    La urgencia por un delantero desde el semestre pasado hizo que se cimbrara la Cantera, para la nueva dirección deportiva de Pumas encontrarlo era la prioridad, por lo que la búsqueda fue incesante.

    Robert Morales llegó a los universitarios con el firme objetivo de cumplir las peticiones del técnico Efraín Juárez y ocupar el hueco que, desde Juan Ignacio Dinenno, no se ha podido llenar.

    " Saben que soy centro delantero, pero no muy estático, me gusta estar movedizo o confundir un poco a los rivales y si juego con alguien que es más fijo me entiendo mejor, porque salgo a dispersar un poquito y a crear más espacios".

    Después de levantar títulos con Toluca, el artillero sabe y tiene claro a qué institución llegó.

    " Tengo muy claro a dónde vine, la vez que me enfrenté a Pumas se ve que tiene una afición muy buena, la cuál le apoya en todo momento que es algo muy lindo para el jugador y eso lo veo del lado positivo que también te tira para adelante y eso es muy bueno".

    Al paraguayo no le presionan los casi 15 años si título, ni la responsabilidad de cargar con la cuota goleadora del equipo, está listo para el desafío. Es Robert Morales, la esperanza de Pumas para regresar a la gloria y soñar con la octava estrella.

    Pumas UNAM

