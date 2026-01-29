Cruz Azul Andrés Montaño señala sus retos con Cruz Azul y la Selección Mexicana El jugador mexicano, que viene de su recuperarse de una fuerte lesión de rodilla, dice ya estar listo para asumir protagonismo en La Máquina.

Video Andrés Montaño habla de su lesión que lo alejó de las canchas

Andrés Montaño está en la etapa final de la recuperación de una grave lesión de rodilla que lo tuvo fuera de los terrenos de juego durante ocho meses.

Sin embargo, el mediocampista mexicano ya está de regreso y tiene sus retos muy claros con el Cruz Azul y también con la Selección Mexicana.

Sobre su papel con La Máquina que dirige Nicolás Larcamón, Montaño destacó que se puede adaptar a diferentes lugares en el mediocampo, aunque resaltó que le gusta jugar cerca al área rival.

“Ahorita la última vez que estuve jugando llegué a jugar hasta de contención fijo, pero estoy jugando atrás del 9. Me adapto en cualquier posición que sea en el mediocampo pero entre más cerca del área, mejor”, dijo el mexicano en entrevista con TUDN.

Sobre su objetivo personal, Montaño se mostró ambicioso: “Primero que nada ser una pieza fundamental en el equipo, que es lo que se buscó desde el día uno que estamos acá. Colectivamente, llegar a campeonar, que es lo que todos queremos, todos anhelamos eso y seguir con buen paso en la Concachampions”.

“ Y obviamente, haciendo buen trabajo dentro del club, pues uno siempre sueña con jugar un Mundial, entonces, el sueño está ahí”, destacó Montaño.

Finalmente, sobre si podrá jugar ante Bravos de Juárez este viernes, el jugador afirmó que la decisión no depende de él.