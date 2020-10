El entrenador de Cruz Azul , Robert Dante Siboldi , contestó a Igor Lichnovsky , quien recientemente salió de Cruz Azul para unirse al futbol árabe y en su despedida declaró por medio de un video que ganar la novena estrella "no es la felicidad" que busca la afición.

"La opinión de Igor es muy personal y yo no puedo cuestionar eso, yo sigo pensando que el único objetivo que tiene este equipo es salir campeón y con esta mentalidad nos preparamos y buscamos cada torneo", dijo en referencia las palabras del futbolista.

Además, aprovechó para dejar en claro que la marcha del chileno no estaba presupuestada, sin embargo, aseguró que "estamos tranquilos a pesar de la salida de Igor porque está en un alto porcentaje listo Pablo (Aguilar) ; también lo que nos da en la cancha y lo que nos da en el vestuario con su liderazgo. Contamos con Josué (Reyes) porque sabemos que calidad tiene y lo que nos ayuda, ya mañana veremos con quien iniciaremos el sábado, pero con esa tranquilidad de saber que a quien le toque va a hacerlo bien".

Sobre la palabras de Miguel Herrera , director técnico del América asegurando que " este no será el año de Cruz Azul ", también compartió su visión.

"Son muy respetables las opiniones que puede dar las demás personas, yo no estoy acuerdo porque mi perfil no es de estar buscando pleitos ni calentar partidos, nosotros trabajamos día a día con humildad y que buscamos objeticos basados en el trabajo. En el caso del Piojo en parte tiene razón porque mientras él ha estado no hemos salido campeón, en lo otro es suponer cosas, nosotros en lo tangible, tratamos de prepararnos para sacar los tres puntos y dar un buen espectáculo", añadió.