Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, aceptó que buscó fichar a Javier 'Chicharito' Hernández y Carlos Vela para el Guadalajara cuando se convirtió en parte de la directiva del club.

Sobre la posibilidad de integrar a Vela al equipo donde se formó señaló que "fuimos a Los Ángeles cuando fuimos a platicar con (Uriel) Antuna, ahí hable con Carlos y su representante, entablamos una conversación por WhatsApp que inició en la tarde y terminó hasta el otro día, él dijo que parecía muy difícil por el momento que vivía allá pero que las puertas en el futuro podrían estar abiertas", aseguró.

Pero no solo la estrella del LAFC fue opción para el Guadalajara, también hubo contactos con el representante de Chicharito, a pesar de que el jugador de LA Galaxy declaró lo contrario.

"Sí y él en alguna entrevista dijo que no, me parece que hay un error de comunicación entre él y su representante, anteriormente a mi llegada, ya Mariano Varela lo había buscado. Cuando me invitan a ser parte de Chivas yo entablé contacto con su representante para decirle que las puertas estaban abiertas, después Chicharito dijo que Chivas no lo buscó, pero sí lo buscamos", añadió.

Además, Peláez aclaró por qué Víctor Guzmán no puede volver a Chivas en este mercado: "No depende de nosotros, el jugador ya estaba en Chivas pero se aplica un castigo de algo que hizo con su equipo anterior, entonces se deshizo la operación, regresa a su equipo y está cumpliendo un castigo de FIFA, tiene abiertas las puertas pero en este torneo no porque FIFA no le ha levantado el castigo", agregó.

Asimismo, explicó que no considera que Marco Fabián tenga su futuro más cercano en el cuadro rojiblanco, pero que "- no puedes decirle que no a un jugador como él que ha estado en Europa, selección mexicana, conoce el futbol mexicano, conoce los rivales.