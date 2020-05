“Lo mío fue muy rápido, los golpes míos fueron muy rápidos y si no me levantaba a los dos días creo que yo terminaba con mi vida. Es algo inexplicable, estoy viviendo un sueño. Sé que la realidad es esta, me tengo que levantar y seguir.

“Encontrarme con mis compañeros después de esto era para darle un abrazo, no por cámara, no me sentía para entrenarnos detrás de una cámara. Estaría en un grito de gol mi desahogo, en esa pasión que tiene el futbol, hoy no lo puedo hacer”, lamentó Centurión.