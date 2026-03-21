    Liga MX

    Resultados al momento ¡EN VIVO! de la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026

    Conoce los resultados de la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026 en vivo, fecha en la que Chivas busca mantener el liderato del torneo regular.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Todo quedó en un susto, Kevin Mier se lleva sus manos al pie

    La Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX inició con el encuentro en Aguascalientes, juego en el que Necaxa se llevó el triunfo sobre Xolos de Tijuana por 3-0.

    El mismo viernes se vivió un partido intenso en Mazatlán, en el que los Cañoneros le sacaron el empate a un gol a Cruz Azul que buscaba el liderato del torneo.

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    RESULTADOS AL MOMENTO DE LA JORNADA 11 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

    Para este sábado hay dos partidos que llaman poderosamente la atención, el primero será en Monterrey que recibe a Chivas y el segundo en Ciudad Universitaria, donde Pumas le hará los honores al América.

    Viernes 20 de marzo

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    Necaxa 3-0 Tijuana

    • Javier Ruiz (Necaxa), 34'
    • Javier Ruiz (Necaxa), 55'
    • Tomás Badaloni (Necaxa), 74'

    Mazatlán 1-1 Cruz Azul

    • Josue Ovalle (Mazatlán), 47'
    • Gabriel Fernández (Cruz Azul), 86'

    Sábado 21 de marzo

    Atlas 0-0 Querétaro

    Atlético San Luis vs. León, 19:00 MX | 21:00 ET

    Monterrey vs. Chivas, 19:05 MX | 21:05 ET

    Pumas vs. América, 21:10 MX | 23:10 ET

    Domingo 22 de marzo

    Santos Laguna vs. Puebla, 17:00 MX | 19:00 ET

    Pachuca vs. Toluca, 17:00 | 19:00 ET

    Juárez vs. Tigres, 19:06 MX | 21:06 ET

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