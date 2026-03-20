    Liga MX

    Necaxa vs. Tijuana EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Jornada 12 Liga MX

    Los Rayos rompieron una racha de cinco jornadas sin poder ganar en el CL26.

    Por:Juan Regis
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    Video ¡Necaxa golea! Badaloni firma el tercero

    Necaxa derrotó a Tijuana 3-0 en la Jornada 12 del Clausura 2026 y rompió una racha de cinco partidos sin poder ganar en Liga MX.

    El marcador en el Estadio Victoria Aguascalientes tardó en moverse, pero finalmente lo hizo cerca del final del primer tiempo.

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    Javier Ruiz, de los Rayos de Necaxa, mandó guardar el balón con un potente remate en el área tras una serie de rebotes que Tijuana fue incapaz de despejar.

    Ruiz se encontró el balón en el corazón del área y ‘fusiló’ a Toño Rodríguez a quemarropa para mandar el balón cerca del travesaño y anotar el 1-0 de la noche ante su gente.

    Al 40’, los problemas aumentaron para Xolos con la expulsión de Kevin Castañeda por una fuerte barrida sobre Cristian Calderón. Sin embargo, la jugada fue revisada durante varios minutos con ayuda del VAR para determinar si la sanción había sido justa y el árbitro central se retractó de su decisión para cambiar la tarjeta por una amonestación solamente.

    Contrario a lo pensado, Tijuana no logró reaccionar tras el descanso en busca del empate. Fueron los Rayos los que volvieron a dominar el balón y aumentaron la ventaja a 2-0 en 11 minutos de la segunda parte.

    Nuevamente, Javier Ruiz hizo acto de presencia en el área de Xolos tras conducir el balón en diagonal desde la banda izquierda, generarse el espacio y disparar con la diestra pegado al poste más lejano para sellar su doblete.

    A 15 minutos del final, Ricardo Monreal mandó un inmejorable centro al corazón del área donde Tomás Badaloni cabeceó sin presión alguno para clavar el balón lejos de las manos de Toño Rodríguez y sentenciar el juego 3-0.

    Video ¡Doblete de Ruiz! Necaxa amplía la ventaja

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 12 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX

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    La actividad de la Jornada 12 comienza el viernes 20 de marzo con dos partidos y continuará el sábado 21 con cuatro juegos y el domingo 22 con tres más.

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    • Mazatlán vs. Cruz Azul

    El partido se llevará a cabo el viernes 20 de marzo a las 21:00 del centro de México por TV Azteca, a las 10pm ET, 9pm CT y 8pmPT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    • Atlas vs. Querétaro

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 17:00 del centro de México y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Atlético de San Luis vs. León

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 19:00 del centro de México y a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Monterrey vs. Chivas

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 19:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN, a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com.

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    • Pumas vs. América

    El partido se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a las 21:00 del centro de México por Canal 5 y TUDN; a las 11pm ET, 10pm CT y 8pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Univision, TUDN, app de TUDN, tudn.com y Disponible en ViX.

    • Santos vs. Puebla

    El partido se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 17:00 del centro de México y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    • Pachuca vs. Toluca

    El partido se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 17:00 del centro de México por FOX y a las 7pm ET, 6pm CT y 4pm PT en Estados Unidos por TUDN, app de TUDN, tudn.com.

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    • Juárez vs. Tigres

    El partido se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 19:00 del centro de México por TV Azteca y FOX; a las 9pm ET, 8pm CT y 6pm PT en Estados Unidos, en ambos países por Fox Deportes.

    Video ¡Golazo de Necaxa! Ruiz revienta el arco
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