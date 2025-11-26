    Liga MX

    Humberto Suazo visualiza así la Ida de Rayados ante América en Liguilla

    El chileno se convirtió este miércoles en el primer integrante del 'Mural de Leyendas' de Monterrey.

    Antonio Quiroga.
    Humberto Suazo se convirtió este miércoles en el primer integrante del ' Mural de Leyendas' de Rayados, en la previa del partido de Monterrey ante Amértica de la Liguilla Apertura 2025.

    El chileno, quien hasta hace unos años era el máximo goleador del club y luego fuera superado por Rogelio Funes Mori, aterrizó en días pasados en México para recibir este homenaje.

    Suazo, de igual forma, estuvo en la inauguración de una calle con su nombre, dentro del estacionamiento del Estadio BBVA.

    ASÍ VE SUAZO EL RAYADOS VS. AMÉRICA


    En plática exclusiva con TUDN, 'Chupete' Suazo habló de lo que espera de cara a la serie de Rayados ante América por los Cuartos de Final.

    "Bien, creo que estoy muy confiado, hay un equipo experimentado, lo cual espero que se den las cosas, confío ciegamente que el equipo va a repuntar, enfrente hay un equipo poderoso, va a ser un partido complicado, peor Rayados sacará toda su jearquía para llevarse el triunfo en casa

    "La presión la ocupaba para motivación, eso es lo más importante, si te pones presión te pones más tenso, funcionas de otra manera, con la presión me sentía más importante para desenvolverme de la mejor manera".

