Gudiño se va dolido y en deuda de Chivas: "Me hubiera gustado irme campeón"

“Sí (me voy en deuda), totalmente, me hubiera gustado haberme ido campeón, haberme ido con algo más, siempre buscamos algo más, siempre buscamos objetivos, no logramos muchos de ellos, pero creo que me voy con esa tranquilidad de haber defendido, de haber cumplido el sueño de representar a Chivas, de portar esa camiseta y hacerlo con mucho orgullo”, comentó el portero en entrevista con Karina Herrera, de TUDN.