Con humildad, Raúl Gudiño señaló en entrevista para TUDN al finalizar el juego, que la pena máxima atajada no es solamente para él, sino para levantar en lo anímico al equipo a futuro.

"Creo que sabe amargo. Tuvimos las oportunidades y nos faltó concretar en el primer tiempo. Dejar un marcador mejor posicionado para el segundo tiempo. Se nos complicó y faltaron pequeños detalles a mejorar. Penal es un plus que le ayuda al equipo, no solamente es mío.

"Al último momento, no conocía a Roberto, no me había tocado la fortuna de estar con él en selección ni nada, entonces fue decidirlo de último momento", comentó el guardameta rojiblanco.