En conferencia de prensa previo al América vs. Necaxa de la Liga MX en su Jornada 7 , el defensor aseguró que ve más como motivación que como temor el enfrentar a estas figuras.

"Sin duda alguna van a sumar bastante sabemos la experiencia y trayectoria que tienen, en lo personal te puedo decir como defensa que es una motivación en el sentido de que a mí me gusta enfrentarme con los mejores y que estén viniendo esa clase de jugadores es muy importante y la realidad es que dentro de la cancha por más que puedas tener un respecto a la trayectoria que tuvieron eso se anula y uno deja de lado los nombres y trata de ir por la victoria sea quien esté al frente".

LAS METAS DE RAMÓN JUÁREZ

"La verdad que sí, siempre me planteó objetivos y como lo dije hace un tiempo me gustaría estar presente en las siguientes convocatorias de la selección y la realidad es un sueño que tengo. Trato de dar lo mejor de mí y ya lo demás lo dejo en manos de Dios y la verdad tengo el sueño de poder seguir vistiendo la camiseta de la selección.

"Es importante ese acercamiento que han tenido de venir a los entrenamientos y ver un poco más el día a día de lo que es para nosotros y eso es importante. Aguirre me ha transmitido mucha confianza en lo poco o mucho que he podido hablar con él y estoy agradecido por esta oportunidad que me volvió a dar de ir a la selección mayor.".