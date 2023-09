Carioca sobre el Clásico Regio: "No hay favoritos, hay mucha jerarquía"

"No hay favoritos en un clásico, no quiero poner excusas, no es eso, para mí siempre es 50-50 por la grandeza de los dos clubes, son muy parejos, nosotros tenemos un gran equipo, ellos también. Se trata de un clásico de mucha jerarquía, tenemos que pensar así", comentó para el veterano jugador para TUDN.