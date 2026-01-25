Cruz Azul Cruz Azul y Atlas empatan en partido amistoso en el receso de la Liga MX La Máquina responde rápido al verse abajo ante los rojinegros y se lleva un empate en partido de preparación.

Video Resumen | Paradela rescata a Cruz Azul de derrota ante Atlas

El cotejo, disputado en el Dignity Health Sports Park, de Carson, California, tuvo un primer tiempo muy cerrado, a pesar de que hubo oportunidades en ambas porterías, ninguno de los dos conjuntos fue capaz de concretarlas, por lo que se fueron empatados sin goles al descanso.

Para la parte complementaria nuevamente comenzaron de forma explosiva y fueron los rojinegros los primeros en concretar, tras un tiro de esquina cobrado por Gustavo Del Prete al 50',, mismo que fue conectado de cabeza po r Adrián Mora para mandarlo al fondo y poner el 1-0.

Sin embargo, La Máquina respondió casi de forma inmediata, tres minutos después, tras un mal despeje de los Zorros, el balón fue interceptado por José Paradela en los linderos del área, quien no dudó en sacar el disparo para vencer al portero y poner el 1-1 final en la pizarra.

Para el regreso del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul, que actualmente marcha en la cuarta posición con dos victorias y una derrota, enfrentará de visita a los Bravos de Juárez.