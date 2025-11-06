Jesús Gallardo destacó la gran rivalidad que existe entre Toluca y América, y señaló que siempre enfrentar a las Águilas es especial.

En entrevista en Faitelson Sin Censura, el defensor de los Diablos Rojos no consideró como un Clásico el partido ante los Azulcremas a pesar de lo que han vivido en el pasado.

" No lo veo tanto como clásico, pero creo que tenemos una buena rivalidad, obviamente los dos equipos estamos ahí en la parte alta de la tabla y nos tocó afortunadamente ganarles el campeonato pasado y también el Campeones de Campeones y creo que se está haciendo esa rivalidad"

“ Obviamente no es un clásico, pero es una rivalidad muy fuerte que los dos obviamente equipos queremos ganar”

“ Sabemos que América es uno de los equipos más grandes de México, si no es que más grande y uno como jugador siempre le gusta jugar con América, estuve en Pumas y desde que estás en fuerzas básicas sabes que tienes que ganar siempre, entonces trae algo especial para para un jugador jugar en contra del América”, indicó Gallardo.

Después de arrebatarle dos títulos hace unos meses , Toluca recibe al América en el Nemesio Diez en donde buscará sacar los tres puntos para poder soñar con el liderato del Apertura 2025 de la Liga MX.